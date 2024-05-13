Производители дронов могут получить грант по программе "єРобота": какие условия

Производители дронов могут получить грант до 8 миллионов гривен по программе "єРобота", которая реализуется при участии Ощадбанка.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

"Согласно решению правительства в перечень бизнесов, которые могут получить государственный грант по программе "єРобота" (направление "Переработка"), добавлены производители беспилотных летательных аппаратов (дронов). Ощад является эксклюзивным банковским партнером программы и активно участвует в ее реализации", - говорится в сообщении.

В программе могут принять участие физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность по производству воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования и осуществляющие производство БпЛА или их частей.

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Грант предоставляется на создание новых или увеличение мощностей имеющихся предприятий по производству указанных летательных аппаратов и оборудования. Полученные средства можно потратить на приобретение основных средств производства, которые не подлежат отчуждению, их доставку и ввод в эксплуатацию.

Получение гранта предусматривает следующие условия:

использование грантовых средств по назначению в течение года;

создание новых рабочих мест, количество которых зависит от суммы гранта. Например, не менее 25 мест (из них треть - в первые полгода, остальные - в течение года) должно быть создано получателем гранта в сумме от 6,4 до 8 млн грн;

в течение трех лет со дня получения гранта необходимо уплатить налоги, сборы (осуществить обязательные платежи), ЕСВ в сводный бюджет Украины на сумму гранта.

Подать заявку на получение гранта можно на портале "Дія" по установленной форме. К заявке прилагается бизнес-план проекта, на который предполагается направить грантовые средства.

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Сумма гранта составляет до 8 млн грн (на оборудование), но не более 80% стоимости проекта.

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Напомним:

Проект Brave1 увеличил гранты для украинских defense-tech разработчиков. Обновленные суммы средств составляют от 500 тысяч до 2 миллионов гривен.

Экономическая правда.