Российский миллиардер Кузяев, который обеспечивает связь для армии РФ, избегает санкций ЕС и США - Trap Aggressor
Российский миллиардер и бывший топ-менеджер "Лукойл" Андрей Кузяев, компании которого работают на военно-промышленный комплекс РФ, до сих пор не попал в санкционные списки ЕС и США.
Об этом говорится в расследовании проекта Trap Aggressor аналитического центра StateWatch.
Журналисты выяснили, что Кузяев является владельцем и председателем Совета директоров "Пермской финансово-производственной группы", которая специализируется на обслуживании компаний топливно-энергетического комплекса, коммерческой недвижимости, фондовом рынке, страховом и банковском бизнесе, рынке телекоммуникаций.
Именно эта компания контролирует холдинг "Эр-Телеком", который обеспечивает трансляции российской пропаганды.
Другая компания олигарха "Морион" разрабатывает и производит средства связи для оборонного комплекса. "Морион" включена в перечень стратегических предприятий России, поскольку поставляет средства связи для исследовательского института "Вега", который напрямую сотрудничает с Минобороны РФ.
В прошлом Кузяев был акционером и топ-менеджером нефтегазовой компании "Лукойл". Также в 90-х годах он приватизировал "Пермьнефть", ставшую частью крупнейшего в РФ частного нефтедобывающего холдинга. По оценке российского Forbes, состояние Андрея Кузяева в 2024 году составляет 1 млрд долларов.
Несмотря на то, миллиардер находится только под санкциями Украины, а его родственники живут ЕС и отдыхают на самых дорогих курортах мира.
Жена олигарха Юлия Кузяева называет себя врачом-аллергологом и прямо сейчас проводит фестивали в Будве, Черногория. В свою очередь, соцсети дочери Куззева Анны напоминают дорогой тревел-блог. Россиянка часто посещает Женеву, Париж, горнолыжные курорты и Мальдивские острова.
Напоминаем:
Подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман обратился к властям Люксембурга с предложением начать мирные переговоры по выплате ему компенсации в размере 15,8 млрд долл из-за того, что в стране в рамках санкций ЕС заморозили его активы.