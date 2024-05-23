В Киеве ограничат движение транспорта на 2-х улицах 

С 24 мая по 31 июля в Днепровском районе на ул. Дениса Рачинского дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие.

Об этом сообщили в КГГА.

На время проведения комплекса работ движение транспорта по участку от ул. Евгения Маланюка до ул. Каховской частично ограничат.

Кроме того, на три месяца, с 24 мая по 31 августа на просп. Алишера Навои на участке от Воскресенского просп. до ул. Князя Романа Мстиславича будет продолжаться комплекс работ по ремонту асфальтобетонного покрытия. Соответственно, на этом участке проспекта движение транспорта тоже будет частично ограничено.

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Напомним:

В Киеве с 21 мая по 28 сентября будут действовать ограничения движения транспорта на участке от ул. Семьи Шелкоплясов до разворота на ул. Богатырскую (ЧАО "Оболонь").