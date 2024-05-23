Фонд госимущества готовит PINbank к приватизации
Фонд государственного имущества начал готовить национализированный "Первый инвестиционный банк" (PINbank) к приватизации.
Об этом в интервью Forbes Украина заявил глава ФГИУ Виталий Коваль.
"Переданный нам актив стабилизирован. Сегодняшний менеджмент там - качественный и проукраински настроенный. Этот банк не имеет критического кредитного портфеля, он маленький, очень удобный банк, который идеально подходит для приватизации", - пояснил Коваль.
По его словам, в середине июля должно состояться общее собрание банка, будет сформирован наблюдательный совет и через несколько месяцев его планируют выставить на продажу.
"Готовим к приватизации. Если будет принято решение о передаче "Укрпочте" или кому-то другому, мы это решение выполним. Пока идем в направлении приватизации", - добавил он.
Напомним:
Конфискованный PINbank, который принадлежал россиянину Гинеру, перешел в собственность государства в январе 2024 года.
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Экономическая правда