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Фонд госимущества готовит PINbank к приватизации

Четверг, 23 мая 2024, 19:27 - Алексей Павлыш

Фонд государственного имущества начал готовить национализированный "Первый инвестиционный банк" (PINbank) к приватизации.

Об этом в интервью Forbes Украина заявил глава ФГИУ Виталий Коваль.

"Переданный нам актив стабилизирован. Сегодняшний менеджмент там - качественный и проукраински настроенный. Этот банк не имеет критического кредитного портфеля, он маленький, очень удобный банк, который идеально подходит для приватизации", - пояснил Коваль.

По его словам, в середине июля должно состояться общее собрание банка, будет сформирован наблюдательный совет и через несколько месяцев его планируют выставить на продажу.

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"Готовим к приватизации. Если будет принято решение о передаче "Укрпочте" или кому-то другому, мы это решение выполним. Пока идем в направлении приватизации", - добавил он.

Напомним:

Конфискованный PINbank, который принадлежал россиянину Гинеру, перешел в собственность государства в январе 2024 года.

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Экономическая правда

PINbank банки Фонд госимущества приватизация
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