Италия поддерживает план по увеличению импорта зеленой энергетики с севера Африки - Bloomberg

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Правительство Джорджа Мелони заявило о поддержке нового амбициозного плана, направленного на увеличение импорта в Европу дешевой зеленой энергии, произведенной в Северной Африке.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно конфиденциальному документу проекта, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, проект предусматривает установку солнечных панелей в Тунисе и Алжире, а произведенная энергия будет экспортироваться в итальянские регионы Тосканы и Лигурии по подводным трубопроводам.

Предложение было подготовлено компанией Zhero.

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По словам собеседников, которые просили не называть их имен, чтобы не разглашать конфиденциальную информацию, Zhero нужно будет собрать около 5 миллиардов евро, чтобы воплотить план в жизнь.

Medlink имеет определенную поддержку на европейском уровне, поскольку он включен в долгосрочный план Entso-e для операторов электропередач блока, а также интегрирован в более широкую программу Мелони для Африки, которая, по словам Рима, будет способствовать экономическому росту и уменьшению прибытия мигрантов морем.

Согласно документу, энергия, произведенная для Medlink, может со временем составить 8% годового потребления электроэнергии в Италии, и в нем также говорится о том, что обеспечение значительных новых объемов поставок на континент может сделать страну энергетическим хабом для Европы.

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Напомним:

В декабре 2023 года Администрация премьер-министра Италии Джорджии Мелони сообщила Пекину о прекращении участия в китайской инициативе "Один пояс, один путь" (Belt-Road Initiative) досрочно, в конце года.