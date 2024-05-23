NASA отложила полет Boeing Starliner с экипажем на неопределенный срок

NASA и Boeing снова отложили запуск испытательного полета космического корабля CST-100 Starliner, на этот раз не предлагая новой даты запуска, поскольку работы по устранению утечки гелия продолжаются.

Об этом пишет Space News.

В заявлении, опубликованном 21 мая, NASA сообщило, что вместе с Boeing и United Launch Alliance не будет осуществлять запланированный на 25 мая запуск космического корабля в рамках миссии Crew Flight Test с двумя астронавтами NASA на борту. Этот запуск уже несколько раз откладывали из-за утечки гелия в силовой установке космического корабля.

В отличие от предыдущих задержек, NASA не объявляло новой даты запуска миссии.

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"NASA поделится более подробной информацией, как только мы будем иметь более четкий путь вперед", - заявили в агентстве.

Напомним:

Ранее NASA за два часа до старта отменило первый тестовый запуск пилотируемого корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) из-за проблемы с клапаном выпуска кислорода.

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Американская аэрокосмическая компания Boeing планировала 6 мая вечером (по восточному времени) запустить с мыса Канаверал в штате Флорида первую миссию с экипажем на космическом корабле Starliner.

NASA и Boeing снова отложили запуск капсулы с экипажем Starliner в пятницу 17 мая, предоставив им еще четыре дня для оценки утечки гелия, прежде чем запустить первых двух астронавтов корабля в космос.

Экономическая правда