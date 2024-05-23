United24 начала глобальный сбор на боевые роботизированные платформы
Платформа United24 объявила первый сбор на наземные роботизированные платформы.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Глава министерства подчеркнул, что работы будут сохранять жизнь наших военных: они будут подвозить боекомплекты на позиции, атаковать врага и эвакуировать раненых.
United24 собирает на:
- боевых роботов Лють, MOROZ, Сабля М2, D-11 – они штурмуют позиции врага и защищают наши;
- роботов-камикадзе ARK-1 – уничтожают российскую бронетехнику;
- заменителей RATEL S – минируют территории и позиции врага противотанковыми минами;
- логистические Воля-Е, Ratel H, Termit, Рысь Pro, КНЛР-Е, Sirko-S1 – довозят на позиции военных боекомплекты, эвакуируют раненых с передовой и устанавливают РЭБ.
Этот сбор бессрочен, ведь работы на поле боя необходимы военным постоянно. После закупки будет распределяться Генеральный штаб ВСУ.
Присоединиться к сбору можно по ссылке.
Напомним:
United24 и Lego Creators создали новые конструкторы, посвященные украинским достопримечательностям. Среди них – Киевские Золотые ворота, бахчисарайский Ханский дворец, одесская опера.
Все собранные средства пойдут на восстановление Великокостромской гимназии в Днепропетровской области, куда 11 октября 2022 попала российская ракета.