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United24 начала глобальный сбор на боевые роботизированные платформы

Четверг, 23 мая 2024, 19:09 - Анастасия Дячкина

Платформа United24 объявила первый сбор на наземные роботизированные платформы.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 

Глава министерства подчеркнул, что работы будут сохранять жизнь наших военных: они будут подвозить боекомплекты на позиции, атаковать врага и эвакуировать раненых. 

United24 собирает на:

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  • боевых роботов Лють, MOROZ, Сабля М2, D-11 – они штурмуют позиции врага и защищают наши;
  • роботов-камикадзе ARK-1 – уничтожают российскую бронетехнику;
  • заменителей RATEL S – минируют территории и позиции врага противотанковыми минами;
  • логистические Воля-Е, Ratel H, Termit, Рысь Pro, КНЛР-Е, Sirko-S1 – довозят на позиции военных боекомплекты, эвакуируют раненых с передовой и устанавливают РЭБ.

Этот сбор бессрочен, ведь работы на поле боя необходимы военным постоянно. После закупки будет распределяться Генеральный штаб ВСУ.

Присоединиться к сбору можно по ссылке

Напомним: 

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United24 и Lego Creators создали новые конструкторы, посвященные украинским достопримечательностям. Среди них – Киевские Золотые ворота, бахчисарайский Ханский дворец, одесская опера. 

Все собранные средства пойдут на восстановление Великокостромской гимназии в Днепропетровской области, куда 11 октября 2022 попала российская ракета.

война ВСУ оружие
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