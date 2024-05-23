Новости 23 мая: Кабмин работает над повышением налогов, россияне обстреляли типографию издательства Vivat

О налогах. Из-за увеличения финансирования на военные нужды в правительстве обсуждают повышение ставок военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС).

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подтвердил, что государство планирует повысить отдельные налоги для наполнения бюджета. Гетманцев говорит, что этот шаг является безальтернативным.

Об обстреле Харькова. Россияне попали в типографию книжного издательства Vivat во время обстрела Харькова 23 мая, есть погибшие и пострадавшие.

Об отключениях света. Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

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О ЗАЭС. Одна из двух воздушных линий, которая питает Запорожскую АЭС, отключилась. В случае отказа последней, на ЗАЭС произойдет очередной блэк-аут.

Позже украинские энергетики восстановили линию питания ЗАЭС ВЛ-750кВ "Днепровская" - временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины снова соединяют две линии электропередачи.

О карточных переводах между физлицами. Национальный банк Украины (НБУ) готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами.

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