Amazon выведет с орбиты два своих спутника после успешного испытания

Компания Amazon начнет процесс вывода с орбиты двух прототипов спутников, которые она запустила в космос в 2023 году в рамках теста проекта, который планирует конкурировать со Starlink.

Об этом сообщает Reuters.

Amazon проводил тестовую кампанию своего созвездия широкополосного интернета Kuiper, запланированной сети из более чем 3 000 спутников, которая будет конкурировать со Starlink компании SpaceX.

Два космических аппарата были запущены в октябре 2023 года на борту ракеты Atlas 5 от United Launch Alliance, совместного предприятия Boeing и Lockheed Martin, которое также выведет на орбиту несколько первых партий действующих спутников Kuiper в течение следующих нескольких лет.

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Технологический гигант заявил, что испытания KuiperSat-1 и KuiperSat-2 на низкой околоземной орбите показали 100% успех в выполнении ключевых задач миссии.

В течение следующих нескольких месяцев испытательные спутники снизят свою орбитальную высоту с примерно 475 километров над Землей до 217 км, после чего силы земной атмосферы естественным образом потянут их к огненной гибели.

Amazon планирует выводить будущие космические аппараты с орбиты в течение года после завершения их миссии, что является ответом на усиление давления со стороны американских агентств по уменьшению количества космического мусора, поскольку трафик на низкой орбите Земли стремительно растет.

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Напомним:

В октябре корпорация Amazon запустила первую пару прототипов спутников для своей интернет-сети Kuiper, которая может стать прямым конкурентом Starlink от SpaceX.