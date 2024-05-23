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Google разрешил делиться паролями с членами семьи

Четверг, 23 мая 2024, 18:23 - Анастасия Дячкина

Менеджер паролей Google позволяет обмениваться паролями с членами семьи, однако в ограниченном объеме. 

Об этом сообщает Android Authority.

"Google объявил о добавлении общего доступа к паролям в "Менеджер паролей Google" в рамках обновления сервисов Google Play в мае 2024 года (версия 24.20). Следует отметить, что это позволяет делиться паролем только с людьми в вашей семейной группе, а не с кем-либо, кто имеет аккаунт Google", – говорится в сообщении. 

Когда пользователь делится паролем, члены семьи получают его копию в своем Диспетчере паролей Google. Функцию совместного использования паролей могут использовать только члены группы семьи, которую необходимо создать и в которую добавить всех членов.

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Ранее Google приводил несколько примеров того, как функция совместного использования паролей может облегчить жизнь. В частности, она пригодится родителям, которые смогут легко получить доступ, например, к школьным задачам ребенка.

Однако, скорее всего, Family Link будет использоваться как удобная опция для совместного доступа к стриминговым и другим сервисам.

Напомним: 

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В сервисе видеотелефонной связи Google Meet добавили новую функцию, позволяющую переносить звонки с одного устройства на другое без прерывания разговора.

компании технології Google
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