Виробники дронів можуть отримати грант за програмою "єРобота": які умови

Виробники дронів можуть отримати грант до 8 мільйонів гривень за програмою "єРобота", що реалізується за участю Ощадбанку.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

"Згідно з рішенням уряду до переліку бізнесів, що можуть отримати державний грант за програмою "єРобота" (напрям "Переробка"), додано виробників безпілотних літальних апаратів (дронів). Ощад є ексклюзивним банківським партнером програми та бере активну участь у її реалізації", - йдеться в повідомленні.

У програмі можуть взяти участь фізичні та юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього обладнання та здійснюють виробництво БпЛА або їх частин.

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Грант надається на створення нових або збільшення потужностей наявних підприємств із виробництва зазначених літальних апаратів та обладнання. Отримані кошти можна витратити на придбання основних засобів виробництва, які не підлягають відчуженню, їх доставку та введення в експлуатацію.

Отримання гранту передбачає наступні умови:

використання грантових коштів за призначенням упродовж року;

створення нових робочих місць, кількість яких залежить від суми гранту. Наприклад, не менше 25 місць (з них третина – у перші пів року, решта – протягом року) має бути створено одержувачем гранту в сумі від 6,4 до 8 млн грн;

протягом трьох років з дня отримання гранту необхідно сплатити податки, збори (здійснити обов'язкові платежі), ЄСВ до зведеного бюджету України на суму гранту.

Подати заявку на отримання гранту можна на порталі "Дія" за встановленою формою. До заявки додається бізнес-план проєкту, на який передбачається спрямувати грантові кошти.

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Сума гранту становить до 8 млн грн (на обладнання), але не більше 80% вартості проєкту.

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Нагадаємо:

Проєкт Brave1 збільшив гранти для українських defense-tech розробників. Оновлені суми коштів становлять від 500 тисяч до 2 мільйонів гривень.

Економічна правда.