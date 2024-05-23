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В Польше все труднее найти сезонных работников: одна из причин - украинцы едут дальше на запад

Четверг, 23 мая 2024, 18:53 - Виктор Волокита

Зарплаты в Польше растут, зато работодателям все труднее найти работников на сезонные работы. 

Об этом говорится в пресс-релизе Миграционной платформы EWL. 

"Польша уже второй год подряд испытывает серьезный кадровый голод в летний сезон. 

Это связано с тем, что украинцы, которые обычно приезжали в Польшу на сезонные работы, теперь также могут зарабатывать в Германии, Нидерландах или других странах Западной Европы вдвое-втрое больше", - объясняет директор рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяна Семенюк. 

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По данным Миграционной платформы EWL, на сезонных работах сейчас можно заработать до 9 тыс злотых (91 тыс грн.).  

"Это краткосрочная работа в агросекторе, где зарплата зависит от количества рабочих часов и производительности. Такая работа подходит людям, которые привыкли к физической работе. В основном, ее выбирают украинцы, которые живут в селах и имеют собственные хозяйства", - рассказывает Марьяна Семенюк. 

По ее словам, также это может быть сезонная работа на строительстве или логистических складах по упаковке одежды. 

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"Учитывая приближение сезона распродаж количество вакансий в сфере логистики значительно увеличивается. Работодатели в сфере услуг и гостиничном бизнесе жалуются на то, что сложно найти работников на зарплату в 6 тыс. злотых нетто (60,6 тыс.грн)" - говорится в сообщении. 

Также отмечается, что дефицит транспортной отрасли тоже весомый. По разным оценкам, не хватает от 150 до 300 тыс. водителей. 

Напомним:

Украинцы за последние два года зарегистрировали в Польше 48 464 ФОПа. В 2023 году ежемесячно регистрировали около трех тысяч ФЛП. 

зароботная плата Польша Украина
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