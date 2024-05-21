Цены на нефть упали из-за ожиданий снижения мирового спроса

Цены на нефть снизились, поскольку инвесторы ожидают, что затяжная инфляция в США и повышение процентных ставок будут подавлять потребительский и промышленный спрос.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 57 центов, или на 0,68%, до 83,14 доллара за баррель. Американская нефть WTI (West Texas Intermediate) подешевела на 58 центов, или на 0,73%, до 79,22 доллара за баррель.

Оба эталона упали менее чем на 1% в понедельник, поскольку представители Федеральной резервной системы США заявили, что ожидают больше признаков замедления инфляции, прежде чем рассматривать вопрос о снижении процентных ставок.

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"Опасения более слабого спроса привели к продажам, поскольку перспектива снижения ставки ФРС стала более отдаленной", - сказал аналитик Тошитака Тадзава из Fujitomi Securities.

Заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон заявил в понедельник, что еще слишком рано говорить о том, является ли замедление инфляции "долговременным", в то время как вице-председатель Майкл Барр сказал, что ограничительная политика требует больше времени.

В общем, комментарии представителей ФРС указывают на то, что процентные ставки будут оставаться выше дольше, чем ожидают рынки. Это имеет последствия для нефтяного рынка, поскольку высокая стоимость заимствований связывает средства, нанося удар по экономическому росту и спросу на нефть.

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Экономическая правда.