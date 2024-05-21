В Хмельницкой области суд вернул государству из незаконного владения землю стоимостью 1 миллиард

В Хмельницкой области владельца компании, которого обвиняют в преступлениях против нацбезопасности, суд обязал вернуть землю стоимостью более 1 млрд грн в коммунальную собственность.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

Отмечается, что волочиская окружная прокуратура в судебном порядке вернула в коммунальную собственность земельные участки общей площадью 300 га. Их стоимость составляет более 1 млрд 11 млн грн.

"Установлено, что одно из частных предприятий Волочиска, которым владеет обвиняемый в преступлениях против нацбезопасности Украины, незаконно получило землю в пользование для ведения подсобного сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

Реклама:

В прокуратуре области утверждают, что основанием обращения в суд стало то, что органы местного самоуправления не принимали решения о передаче земли в постоянное пользование, а государственные акты - не выдавались. Поэтому предприятие не могло приобрести это право в установленном законодательством порядке.

Добавляется, что земельный участок площадью 300 га должен вернуться в собственность Волочискому городскому совету, поскольку исковые требования судом удовлетворены в полном объеме.

Экономическая правда.

Реклама: