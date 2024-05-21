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На Work.ua работодатели теперь могут указывать бронирование для работников в вакансиях

Вторник, 21 мая 2024, 10:12 - Игорь Пилипив

В сервисе поиска работы Work.ua появилась возможность для работодателя указывать в вакансиях о наличии бронирования для сотрудников.

Об этом сообщает пресс-служба Work.ua.

"На Work.ua появился отдельный раздел, а также фильтр с вакансиями, в которых указано, что компания бронирует сотрудников. Теперь соискатели легко смогут найти такие предложения работы и быстро откликнуться на них", - говорится в сообщении.

В сервисе по поиску работы уверяют, что новая функция может помочь компаниям, которые считаются критически вадливыми и могут бронировать работников, быстрее находить дефицитных специалистов.

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Именно поэтому Work.ua сделал доступной опцию указывать в вакансии, что компания бронирует работников на конкретной должности. Это поможет работодателям находить нужных людей в команды, их предприятиям работать и поддерживать экономику страны, а соискателям - сразу видеть такие предложения. 

Добавляется, что все вакансии с бронированием появляются в разделе поиска "С бронированием работников". Сейчас на сайте размещено более 800 таких вакансий. кроме того, на карточке вакансии выводится специальная отметка, что должность предусматривает бронирование, и зеленый бейдж. 

Напомним:

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В сервисе поиска работы Work.ua появились вакансии от предприятий в оборонно-промышленном комплексе.

работа армия политика
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