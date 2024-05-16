Укрзализныця передала два дополнительных вагона для эвакуации раненых

АО "Укрзализныця" передала еще два модернизированных вагона для эвакуации раненых.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Такие вагоны оборудованы генераторами для автономного питания, кислородными концентраторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, переливания крови, кардиомониторами и другой техникой.

Такое оборудование позволяет максимально безопасно транспортировать раненых различной степени тяжести и оказывать экстренную хирургическую и реанимационную помощь в дороге.

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Всего за два года железнодорожниками переоборудовано уже 68 вагонов для нужд медицинской эвакуации.