Укрзализныця передала два дополнительных вагона для эвакуации раненых
Четверг, 16 мая 2024, 18:15 -
АО "Укрзализныця" передала еще два модернизированных вагона для эвакуации раненых.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Такие вагоны оборудованы генераторами для автономного питания, кислородными концентраторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, переливания крови, кардиомониторами и другой техникой.
Такое оборудование позволяет максимально безопасно транспортировать раненых различной степени тяжести и оказывать экстренную хирургическую и реанимационную помощь в дороге.
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Всего за два года железнодорожниками переоборудовано уже 68 вагонов для нужд медицинской эвакуации.
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