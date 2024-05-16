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Укрзализныця передала два дополнительных вагона для эвакуации раненых

Четверг, 16 мая 2024, 18:15 - Экономическая правда
 

АО "Укрзализныця" передала еще два модернизированных вагона для эвакуации раненых. 

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". 

Такие вагоны оборудованы генераторами для автономного питания, кислородными концентраторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, переливания крови, кардиомониторами и другой техникой. 

Такое оборудование позволяет максимально безопасно транспортировать раненых различной степени тяжести и оказывать экстренную хирургическую и реанимационную помощь в дороге.

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Всего за два года железнодорожниками переоборудовано уже 68 вагонов для нужд медицинской эвакуации.

Укрзализныця вагоны
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