Зеленский ветировал закон об увольнении за неинформирование о родственниках в РФ и на оккупированных территориях

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду законопроект № 7731, который позволил бы работодателям увольнять работников за неинформирование о контактах с людьми на оккупированных территориях.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Рады.

Зеленский предоставил предложения к законопроекту, которые рассмотрит профильный комитет.

Этот законопроект, внесенный депутатами от "Слуги народа, Рада приняла 25 апреля.

Реклама:

При этом в пояснительной записке говорилось, что его разработали для "урегулирования на законодательном уровне трудовых отношений для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии против Украины".

Ко второму чтению в документе появилась норма о праве работодателей увольнять своих работников, если те не сообщили своему руководству об имеющихся связях с людьми, которые остались на временно оккупированных территориях.

После этого восемь правозащитных организаций в Украине обратились к Зеленскому с просьбой ветировать закон, назвав такую норму "основанием для притеснений и стигматизации тех, кто имеет родственников в оккупации, и людей, которые до сих пор там зарегистрированы, но выехали за границу".

Реклама:

Зеленский предлагает нардепам исключить этот пункт.

Экономическая правда