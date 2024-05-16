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Зеленский ветировал закон об увольнении за неинформирование о родственниках в РФ и на оккупированных территориях

Четверг, 16 мая 2024, 16:59 - Алексей Павлыш

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду законопроект № 7731, который позволил бы работодателям увольнять работников за неинформирование о контактах с людьми на оккупированных территориях.

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Рады.

Зеленский предоставил предложения к законопроекту, которые рассмотрит профильный комитет.

Этот законопроект, внесенный депутатами от "Слуги народа, Рада приняла 25 апреля.

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При этом в пояснительной записке говорилось, что его разработали для "урегулирования на законодательном уровне трудовых отношений для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии против Украины".

Ко второму чтению в документе появилась норма о праве работодателей увольнять своих работников, если те не сообщили своему руководству об имеющихся связях с людьми, которые остались на временно оккупированных территориях.

После этого восемь правозащитных организаций в Украине обратились к Зеленскому с просьбой ветировать закон, назвав такую норму "основанием для притеснений и стигматизации тех, кто имеет родственников в оккупации, и людей, которые до сих пор там зарегистрированы, но выехали за границу".

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Зеленский предлагает нардепам исключить этот пункт.

Экономическая правда

Зеленский законодательство Рада работа
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