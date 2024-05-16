АРМА разыскало в США $4 миллиона украинца, которые он маскировал под гумпомощь

Агентство по розыску и менеджменту активов разыскало скрытые за рубежом активы гражданина Украины, которого подозревают в растрате 64 млн грн.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По информации следствия, злоумышленник растратил имущество украинской компании на более чем 64 млн гривен. Он перечислял средства компании на банковские счета предприятий с признаками фиктивности. Маскировал такую свою деятельность он под видом оказания гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам.

По словам заместителя председателя АРМА Павла Великоречанина, благодаря сотрудничеству АРМА и компетентных органов США удалось оперативно разыскать имущество за рубежом.

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"Мы разыскали скрытые активы фигуранта уголовного производства, которые могут быть связаны с легализацией имущества, полученного преступным путем. Это объекты недвижимости, размещенные в США и счета в банковских учреждениях. Их совокупная стоимость составляет более 4 миллионов долларов США", - сообщил Павел Великоречанин.

Полученные данные об активах направлены в правоохранительные органы для дальнейшего наложения ареста и конфискации.

Напомним:

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Агентство по розыску и менеджменту активов обеспечило поступление в госбюджет почти 47,5 млн гривен от реализации карбамидно-аммиачной смеси.