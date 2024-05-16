За два года ЕБРР предоставил Украине 4 миллиарда евро, поддерживая энергосектор

С начала полномасштабного вторжения помощь Европейского банка реконструкции и развития достигла почти 4 млрд евро.

Об этом рассказал Министр финансов Сергей Марченко во время своего выступления на ежегодной пленарной сессии Совета управляющих и инвестиционной панели ЕБРР.

"Благодаря мобилизованным ресурсам нам удалось обеспечить финансирование критически важных расходов в энергосекторе и стабильность работы системы передачи электроэнергии", - отметил Сергей Марченко.

По его словам, по состоянию на май 2024 года общий объем направленного Украине финансирования ЕБРР за весь период сотрудничества составляет более 19,5 млрд евро.

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На стадии реализации в государственном секторе находится 10 совместных проектов общим объемом займов 2,1 млрд евро. В 2024 году в рамках реализуемых проектов выборка составила более 150 млн евро.

Министр также добавил, что банк сделал весомый вклад в обеспечение бесперебойного прохождения отопительных сезонов 2022/2023, 2023/2024 годов и подготовку к отопительному сезону 2024/2025 годов.

В частности, по действующим проектам по поддержке ликвидности и устойчивости ключевых субъектов хозяйствования критически важной инфраструктуры, таких как НЭК "Укрэнерго", НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укрзализныця" общий объем выделенного финансирования составляет до 1,3 млрд евро.

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Напомним:

ЕБРР подписал соглашение с украинским "ПроКредит Банком" о предоставлении механизма распределения рисков без покрытия - соглашение гарантирует покрытие до 50% рисков объемом 70 млн евро в кредитовании банком малого и среднего бизнеса в Украине.