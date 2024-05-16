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На Prozorro.Продажи впервые продали биткоин

Четверг, 16 мая 2024, 17:59 - Анастасия Дячкина

В системе Prozorro. Продажи впервые продали 0,1 биткоина.

Об этом сообщается на сайте Prozorro. Продажа.

"Через платформу Prozorro. Продажи выставлены на аукцион цифровую вещь (Биткоин, BTC). Количество: 0,1", – говорится в сообщении.

Отмечается, что начальная цена лота составила 188 тыс грн. За лот соревновались 13 участников. Победной стала ставка в 300 тыс грн.

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Напомним:

8 мая на Prozorro. Продажи выставили 0,1 биткойна, впервые в истории системы. Продавец предлагал купить 0,146 биткойна, что стоит примерно 350 – 400 тыс грн по рыночной стоимости.

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