На Prozorro.Продажи впервые продали биткоин
Четверг, 16 мая 2024, 17:59 -
В системе Prozorro. Продажи впервые продали 0,1 биткоина.
Об этом сообщается на сайте Prozorro. Продажа.
"Через платформу Prozorro. Продажи выставлены на аукцион цифровую вещь (Биткоин, BTC). Количество: 0,1", – говорится в сообщении.
Отмечается, что начальная цена лота составила 188 тыс грн. За лот соревновались 13 участников. Победной стала ставка в 300 тыс грн.
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Напомним:
8 мая на Prozorro. Продажи выставили 0,1 биткойна, впервые в истории системы. Продавец предлагал купить 0,146 биткойна, что стоит примерно 350 – 400 тыс грн по рыночной стоимости.
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