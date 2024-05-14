Новости 14 мая: ЕС принял план Украины для Ukraine Facility, имущество экс-чиновников на $30 млн нашли в Дубае

О недвижимости экс-чиновников в Дубае. Журналисты проекта "Схемы" нашли элитную недвижимость в жилых комплексах Дубая в ОАЭ, приобретенную родственниками бывших украинских чиновников, нардепов, судей и прокуроров - общая стоимость находок составляет около 30 млн долларов.

О ТЭС "Центрэнерго". На Змиевской и Трипольской ТЭС до сих пор разбирают завалы после ракетных ударов 22 марта и 11 апреля - разбор завалов точно будет продолжаться еще полтора-два месяца.

О яхте Медведчука. Аукционный дом, который должен был организовывать продажу арестованной яхты RoyalRomance, отказался от подписания договора. АРМА отмечает, что это связано с "сопротивлением Медведчука".

О новых назначениях в Кабмине. Правительство возложило исполнение обязанностей министра агрополитики на Тараса Высоцкого, кресло министра инфраструктуры временно займет Василий Шкураков.

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Об Ukraine Facility. Совет Европейского Союза окончательно принял план Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро. В этом году правительство рассчитывает привлечь 16 миллиардов евро.

О состоянии энергосистемы. Во вторник графики ограничения электроснабжения для промышленности будут действовать с 16:00 до 7:00 утра следующего дня (15 часов). В то же время в понедельник графики ограничения потребления для промышленности действовали 14 часов.

О санкциях. Президент США Джо Байден 13 мая подписал закон о запрете импорта обогащенного урана из России.

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Война бенефициаров пандемии: почему Pfizer и Moderna судятся из-за вакцины против Covid

Когда ажиотаж вокруг пандемии начал утихать, производители вакцины решили выяснить, кто на самом деле является разработчиком "лекарства против Covid". Не ради признания, а исключительно из корыстных побуждений.

Баку не оправдал ожиданий. Почему после года работы Uklon покидает рынок такси Азербайджана

Как украинский сервис вызова такси безуспешно выходил на рынки других государств, а освоился только там, где единственным конкурентом является российский "Яндекс".