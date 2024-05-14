Новости 14 мая: ЕС принял план Украины для Ukraine Facility, имущество экс-чиновников на $30 млн нашли в Дубае
О недвижимости экс-чиновников в Дубае. Журналисты проекта "Схемы" нашли элитную недвижимость в жилых комплексах Дубая в ОАЭ, приобретенную родственниками бывших украинских чиновников, нардепов, судей и прокуроров - общая стоимость находок составляет около 30 млн долларов.
О ТЭС "Центрэнерго". На Змиевской и Трипольской ТЭС до сих пор разбирают завалы после ракетных ударов 22 марта и 11 апреля - разбор завалов точно будет продолжаться еще полтора-два месяца.
О яхте Медведчука. Аукционный дом, который должен был организовывать продажу арестованной яхты RoyalRomance, отказался от подписания договора. АРМА отмечает, что это связано с "сопротивлением Медведчука".
О новых назначениях в Кабмине. Правительство возложило исполнение обязанностей министра агрополитики на Тараса Высоцкого, кресло министра инфраструктуры временно займет Василий Шкураков.
Об Ukraine Facility. Совет Европейского Союза окончательно принял план Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро. В этом году правительство рассчитывает привлечь 16 миллиардов евро.
О состоянии энергосистемы. Во вторник графики ограничения электроснабжения для промышленности будут действовать с 16:00 до 7:00 утра следующего дня (15 часов). В то же время в понедельник графики ограничения потребления для промышленности действовали 14 часов.
О санкциях. Президент США Джо Байден 13 мая подписал закон о запрете импорта обогащенного урана из России.
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Война бенефициаров пандемии: почему Pfizer и Moderna судятся из-за вакцины против Covid
Когда ажиотаж вокруг пандемии начал утихать, производители вакцины решили выяснить, кто на самом деле является разработчиком "лекарства против Covid". Не ради признания, а исключительно из корыстных побуждений.
Баку не оправдал ожиданий. Почему после года работы Uklon покидает рынок такси Азербайджана
Как украинский сервис вызова такси безуспешно выходил на рынки других государств, а освоился только там, где единственным конкурентом является российский "Яндекс".