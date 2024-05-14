ФРС прогнозирует, что ключевая ставка останутся высокой из-за инфляции в США

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джей Пауэлл заявил, что регулятор рассматривает возможность сохранения ключевой ставки в течение более длительного времени, чем предполагалось, поскольку инфляция в стране до сих пор остается устойчивой.

Об этом пишет Financial Times.

По словам главы ФРС, экономика США в последнее время работает очень хорошо, но первые месяцы 2024 года отметились отсутствием прогресса в вопросе снижения инфляции до целевого показателя центрального банка в 2%.

Пауэлл сказал, что ожидает, что инфляция может вернется на ежемесячную основу до уровней, которые больше похожи на более низкие показатели, которые мы имели в прошлом году. Но подчеркнул, что его уверенность в этом не так высока, как была раньше.

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Он также добавил, что ФРС должен быть терпеливым и позволить ограничительной политике делать свою работу.

Тем не менее, Пауэлл повторил, что не ожидает от ФРС дальнейшего повышения процентных ставок в свете упрямой инфляции.

"По многим показателям, учетная ставка является ограничительной", - сказал Пауэлл, добавив, что время покажет, является ли она "достаточно ограничительной", но существует лишь "очень малая вероятность", что следующим шагом будет повышение ставок.

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Напомним:

Федеральная резервная система (ФРС) США 20 марта решила сохранить ключевую ставку на уровне 5,25-5,5%, при этом прогноз роста ВВП США на 2024 год повысили до 2,1% с 1,4%, долгосрочный оставили на уровне 1,8%.