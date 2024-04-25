Польша за два года полномасштабного вторжения передала Украине помощи на 9 миллиардов долларов

За два года российской агрессии против Украины Польша передала Украине 44 пакета помощи на общую сумму почти 9 млрд долларов.

Об этом во время выступления в Сейме Польши с приоритетами внешней политики Польши на 2024 год заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, пишет "Укринформ".

"Со времени полномасштабной агрессии Польша утвердила 44 пакета военной помощи Украине. Общая стоимость польской правительственной поддержки, без учета многомиллиардных сумм, выданных на беженцев, за первые два года войны составила около $9 млрд",- подчеркнул Сикорский.

Он отметил, что Польша присоединилась к декларации G7 о взаимных долговременных обязательствах по Украине.

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"Как соседняя страна, военный, гуманитарный и энергетический хаб мы хотим участвовать в формировании этих обязательств, а не наблюдать за ними извне, пока это будут делать другие", - констатировал глава польской дипломатии.

Напомним:

За последние месяцы Европа догнала отставание от США по объему военной поддержки Украины. Европа предоставила около 42 млрд евро, США - 43,1 миллиарда.

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Всего по состоянию на 29 февраля доноры и ЕС выделили 89,9 млрд евро помощи на военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины.