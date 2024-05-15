Беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области

Два взрыва прогремели на нефтебазе в Ростовской области России. По данным УП, это была плановая работа дронами ГУР.

Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев

Детали: По его словам, нефтебазу атаковали два дрона.

Вспышки топлива якобы не было.

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Пострадавших также нет, заявил губернатор.

По данным источников УП, в ночь на 15 мая атаковали топливную базу в Ростовской области России беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины

Прямая речь: "Плановая работа ГУР, цели поражены, продолжается пожар на объекте, который российские оккупанты использовали в военных целях".

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Предыстория:

В ночь на пятницу в Калужской области России беспилотники атаковали НПЗ "Первый завод".

В Волгоградской области России сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, в цистернах перевозивший топливо. Возможной причиной схождения грузового поезда с рельсов стала атака беспилотника.

Украинская правда.