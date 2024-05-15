Беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области
Среда, 15 мая 2024, 09:00 -
Два взрыва прогремели на нефтебазе в Ростовской области России. По данным УП, это была плановая работа дронами ГУР.
Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев
Детали: По его словам, нефтебазу атаковали два дрона.
Вспышки топлива якобы не было.
Реклама:
Пострадавших также нет, заявил губернатор.
По данным источников УП, в ночь на 15 мая атаковали топливную базу в Ростовской области России беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины
Прямая речь: "Плановая работа ГУР, цели поражены, продолжается пожар на объекте, который российские оккупанты использовали в военных целях".
Реклама:
Предыстория:
- В ночь на пятницу в Калужской области России беспилотники атаковали НПЗ "Первый завод".
- В Волгоградской области России сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, в цистернах перевозивший топливо. Возможной причиной схождения грузового поезда с рельсов стала атака беспилотника.
Реклама: