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Беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области

Среда, 15 мая 2024, 09:00 - Украинская правда
 

Два взрыва прогремели на нефтебазе в Ростовской области России. По данным УП, это была плановая работа дронами ГУР.

Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев

Детали: По его словам, нефтебазу атаковали два дрона. 

Вспышки топлива якобы не было. 

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Пострадавших также нет, заявил губернатор.

По данным источников УП, в ночь на 15 мая атаковали топливную базу в Ростовской области России беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины

Прямая речь: "Плановая работа ГУР, цели поражены, продолжается пожар на объекте, который российские оккупанты использовали в военных целях".

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Предыстория:

Украинская правда.

Россия НПЗ
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