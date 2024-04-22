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Поляки разблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"

Понедельник, 22 апреля 2024, 14:36 - Владимир Туник-Фриз

В первой половине дня 22 апреля польские протестующие разблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

В Государственной таможенной службе сообщают, что пункт пропуска работает в штатном режиме.

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"По состоянию на 13:40. 22 апреля прекращена забастовка польских перевозчиков и разблокирована п/п "Ягодин-Дорогуск". Сейчас он работает в штатном режиме по обоим направлениям", - говорится в сообщении.

Напомним:

Польские фермеры на утро 22 апреля блокировали движение грузовиков на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", опуская по несколько грузовых транспортных средств в час или вообще ограничивая движение.

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Польша агросектор
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