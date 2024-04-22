Промпроизводство в Польше падает из-за снижения добычи угля, что отразится на росте ВВП

Промышленное производство в Польше упало больше всего с апреля 2023 года, частично из-за снижения добычи угля, что ухудшает перспективы экономического роста.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Промышленное производство в наиболее зависимой от угля стране ЕС в марте упало на 6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, тогда как экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, увидели сокращение на 2,2%. Добыча угля упала на 25,9%, а производство электроприборов сократилось на 29,1% по сравнению с предыдущим годом.

Аналитики Bank Pekao SA во главе с Эрнестом Питларчиком заявили, что эти данные свидетельствуют о "массовом падении" промышленного производства. Моника Куртек, главный экономист Bank Pocztowy SA, сказала, что сейчас "нереально" ожидать роста валового внутреннего продукта Польши в первом квартале на 2% или более - добавив, что рост сейчас наблюдается на уровне от 1% до 1,5% в годовом исчислении.

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По мнению экономистов Millennium SA во главе с Гжегожем Малишевским, падение производства является "краткосрочным сбоем", который вряд ли изменит перспективы монетарной политики. Хотя его прогноз роста ВВП в первом квартале на уровне 2,3%, скорее всего, не будет выполнен, восстановление остается "базовым сценарием" на будущие кварталы, сказал он.

"Из-за высокой базовой инфляции, а также высоких темпов роста заработных плат, КМП оставит процентные ставки неизменными в ближайшие месяцы", - сказал Малишевский.

В первом квартале Польша произвела 64% электроэнергии, сжигая уголь, по сравнению с 68% в прошлом году. Между тем, производство солнечной энергии в марте подскочило на 40% по сравнению с прошлым годом, что ограничило спрос на грязное топливо, согласно данным энергосистемы страны. Последние подробные данные за февраль показывают, что запасы угля в стране выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Экономическая правда.