В Киеве и нескольких областях отменили экстренные отключения

По состоянию на 09:00 экстренное отключение в Киеве, Киевской области, Одесской, Донбассе и Днепропетровщине отменено.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Энергетики возвращают свет во все дома. Просим вас продолжать разумно потреблять электричество. Ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой", – призвали в ДТЭК.

Напомним:

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14 мая компания-поставщик электроэнергии Yasno объявила, что в Киеве и Днепропетровской области по указанию Укрэнерго действуют экстренные отключения электроэнергии.

Впоследствии "Укрэнерго" заявило, что вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины.