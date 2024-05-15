В Киеве и нескольких областях отменили экстренные отключения
Среда, 15 мая 2024, 09:16 -
По состоянию на 09:00 экстренное отключение в Киеве, Киевской области, Одесской, Донбассе и Днепропетровщине отменено.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
"Энергетики возвращают свет во все дома. Просим вас продолжать разумно потреблять электричество. Ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой", – призвали в ДТЭК.
Напомним:
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14 мая компания-поставщик электроэнергии Yasno объявила, что в Киеве и Днепропетровской области по указанию Укрэнерго действуют экстренные отключения электроэнергии.
Впоследствии "Укрэнерго" заявило, что вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины.
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