Все разделы
Укр / Рус

В Киеве и нескольких областях отменили экстренные отключения

Среда, 15 мая 2024, 09:16 - Анастасия Дячкина

По состоянию на 09:00 экстренное отключение в Киеве, Киевской области, Одесской, Донбассе и Днепропетровщине отменено.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Энергетики возвращают свет во все дома. Просим вас продолжать разумно потреблять электричество. Ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой", – призвали в ДТЭК.

Напомним:

Реклама:

14 мая компания-поставщик электроэнергии Yasno объявила, что в Киеве и Днепропетровской области по указанию Укрэнерго действуют экстренные отключения электроэнергии.

Впоследствии "Укрэнерго" заявило, что вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины.

энергетика электроэнергия ДТЭК Киев
Реклама:
Материалы по теме
Кабмин внес изменения в бронирование работников, которые восстанавливают энергетику  14 мая 2024, 17:20
"Укрэнерго" получает прибыль – полная отчетность; "Нафтогаз" заявляет о 23 миллиардах прибыли, но отчетности еще нет 14 мая 2024, 16:45
Правительство упростило размещение газопоршневых и газотурбинных установок 14 мая 2024, 15:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте