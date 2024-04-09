В Киеве на Крещатике на несколько дней ограничат движение транспорта

В Киеве по улице Крещатик временно ограничат движение транспорта от Бессарабской до Европейской площади. Ограничения будут действовать 10, 11 и 13 апреля.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор", передает КГГА.

"10, 11 и 13 апреля будет продолжаться мелкий текущий ремонт покрытия на ул. Крещатик. Работы будут выполняться в первой и второй полосах транспорта в направлении Бессарабской к Европейской площади", – говорится в сообщении.

В местах выполнения ремонта на отдельных участках будет действовать краткосрочное ограничение движения транспорта.

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"Для ускорения работ дорожники будут выполнять подготовительные работы ночью, а днем будут асфальтировать покрытие: 10-11 апреля – ориентировочно с 10:00 до 15:00, 13 апреля – ориентировочно с 08:00 до 17:00", – говорят в КГГА.

Напомним:

В Киеве с 9 апреля по 31 мая на улице Крайня частично ограничили движение транспорта – дорожники начинают средний ремонт.

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