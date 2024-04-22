В середине года придется искать средства на ремонт дорог – Кубраков

фото: ЭП

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры будет инициировать изменения в госбюджет или просить средства из резервного фонда на текущий ремонт инфраструктуры.

Об этом заявил вице-премьер-министр Александр Кубраков на мероприятии "Відбудова України", организованного Экономической правдой.

"Первые четыре месяца года не показательны, мы используем остатки дорожного фонда и фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии с прошлого года для финансирования текущих потребностей", - заявил Кубраков.

По его словам, министерство получает сигналы от руководителей местных администраций, что потребность в ремонте инфраструктуры, в частности дорог, есть.

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"На примере дорог: есть те же эвакуационные маршруты, их надо обслуживать. На местах нам говорят, что финансирование нужно. В середине года будем обращаться в резервный фонд или рассчитывать на изменения в государственный бюджет", - сказал министр.

Напомним, в 2024 году бюджет министерства развития общин, территорий и инфраструктуры был сокращен более чем на 70%.

Экономическая правда

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