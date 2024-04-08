В Киеве на Троещине ограничат движение по одной улице до конца мая

карта: кгга

В Киеве с 9 апреля по 31 мая на улице Крайняя частично ограничат движение транспорта – дорожники приступают к среднему ремонту.

Об этом предупредили в КК "Киевавтодор", передает КГГА.

"Специалисты заменят дорожное покрытие площадью 80 тыс метров квадратных, отремонтируют тротуары, а на пешеходных переходах снизят бордюры и обустроят тактильную плитку", – говорится в сообщении.

В коммунальной корпорации также отмечают, что в 2024 году запланировано восстановить более 25 улиц города общей площадью 334,3 тысяч квадратных метров.

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Напомним:

После завершения строительства дорог от Русановских садов до улицы Вершигоры и проспекта Шухевича городские власти разрешат движение частного автомобильного транспорта по Подольскому мостовому переходу.

Запуск движения по новому мосту для всех желающих позволит частично перекрыть на ремонт дорожную часть моста Метро.

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