Mercedes-Benz презентовала электрический G-Wagen

MERCEDES-BENZ AG

Роскошный внедорожник Mercedes G-Wagen, который появился в 1979 году и получил статус брутализма, становится электрическим.

Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что официальное название электрического G-Wagen - Mercedes-Benz G 580.

При этом, Mercedes-Benz G580 получил четыре электрических двигателя - по одному на каждое колесо, которые в совокупности выдают около 580 л.с. и 1164 Нм крутящего момента.

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Цены на Mercedes-Benz G 580 с технологией EQ стартуют от 152 тыс. долл. Изначально будет продаваться только версия Edition One, которая стоит не менее 205 тыс. долл. На старте продаж Edition One будет эксклюзивной для рынка США и поступит к дилерам во второй половине 2024 года. В то же время цены на бензиновые модели стартуют от 143 тыс долл.

MERCEDES-BENZ AG

Сообщается, что заряда аккумулятора хватит на примерно 473 км. При этом разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 180 км/ч.

Планируется, что в 2030 году Mercedes-Benz прекратит производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

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MERCEDES-BENZ AG

По планам автоконцерна, все новые модели с 2025 года будут работать исключительно на электробатареях - на этот переход компания направляет 40 млрд евро. Ожидается, что в следующем году Mercedes-Benz представит три новых электромобиля.

Экономическая правда