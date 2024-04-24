Рада в первом чтении приняла законопроект о растаможке авто в "Дії"

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №10380, который предусматривает возможность растаможки авто через "Дію".

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект предусматривает возможность подачи электронной таможенной декларации через "Дію". А также - ввести электронную базу данных для корректировки таможенной стоимости транспортных средств, которая будет содержать информацию о таможенной стоимости новых легковых автомобилей с учетом марки, модели, объема цилиндров двигателя, типа топлива.

По словам председателя Комитета Верховной Рады по финансам налоговой и таможенной политики, нардепа Даниила Гетманцева, законопроект предусматривает модель таможенного оформления авто, которая ликвидирует возможность манипулирования со стоимостью легкового автомобиля.

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По информации Железняка, законопроект поддержали 269 нардепов.

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Напомним:

Первого февраля Комитет Верховной Рады по финансам налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде принять за основу законопроект №10380, который предусматривает исключение человеческого фактора из процесса растаможки авто.