Mercedes-Benz презентувала електричний G-Wagen

Mercedes-Benz AG

Розкішний позашляховик Mercedes G-Wagen, який зʼявився у 1979 році і здобув статус бруталізму, стає електричним.

Про це пише The Verge.

Зазначається, що офіційна назва електричного G-Wagen - Mercedes-Benz G 580.

При цьому, Mercedes-Benz G580 отримав чотири електричні двигуни – по одному на кожне колесо, які у сукупності видають близько 580 к.с. і 1164 Нм крутильного моменту.

Реклама:

Ціни на Mercedes-Benz G 580 з технологією EQ стартують від 152 тис дол. Спочатку продаватиметься тільки версія Edition One, яка коштує щонайменше 205 тис дол. На старті продажів Edition One буде ексклюзивною для ринку США і надійде до дилерів у другій половині 2024 року. Водночас ціни на бензинові моделі стартують від 143 тис дол.

Повідомляється, що заряду акумулятора вистачить на приблизно 473 км. При цьому розгін від 0 до 100 км/год займає 4,7 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 180 км/год.

Mercedes-Benz AG

Планується, що у 2030 році Mercedes-Benz припинить виробництво автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.

Реклама:

MERCEDES-BENZ AG

За планами автоконцерну, всі нові моделі з 2025 року працюватимуть виключно на електробатареях - на цей перехід компанія спрямовує 40 млрд євро. Очікується, що у наступному році Mercedes-Benz представить три нові електромобілі.

Економічна правда