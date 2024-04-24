Украинцы стали в 6 раз чаще дарить автомобили

В первые три недели апреля в сервисных центрах МВД количество перерегистрации авто по договору дарения увеличилось в 6 раз, по сравнению с аналогичным периодом марта.

Об этом сообщает ГСЦ МВД, пишет "Укравтопром".

Так, в последнее время значительно увеличилось количество перерегистраций автотранспорта по договору дарения.

"За первые три недели апреля осуществлено 2564 таких операций, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период марта", - говорится в сообщении.

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В общем, с начала месяца было оформлено 110 997 заявлений по договорам купли-продажи, а за аналогичный период марта - 74 389.

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Экономическая правда.

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