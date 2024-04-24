Автобусы теперь могут выбирать в "єЧерзі" время пересечения границы с Молдовой

С 24 апреля в "єЧерзі" заработала услуга бронирования для автобусов конкретного времени пересечения границы с Молдовой на десяти пунктах пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

"С 24 апреля уже на 10 пунктах пропуска с Молдовой каждому автобусу будет доступна возможность выбрать время пересечения границы в рамках услуги еЧерга", - говорится в сообщении.

Так, воспользоваться услугой пересечения границы перевозчики смогут на пунктах пропуска: "Мамалыга - Кривая", "Могилев-Подольский - Отач", "Виноградовка - Вулканешты", "Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга", "Новые Трояны - Чадыр-Лунга", "Рени - Джурджулешты", "Августовское 1 - Басарабяска", "Староказачье - Тудора", "Табаки - Мирное", "Росошаны - Бричень".

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Регистрация в новый тип очереди, которая называется "По расписанию", для пунктов пропуска с Молдовой начался 24 апреля в 12:00. Движение автобусов по новой записи будет 25 апреля в 12:00.

Напомним:

С 29 марта на портале "еЧерга" появились обновления, которые повысят прозрачность функционирования системы. В частности, номерной знак прицепа грузовика и отдельные отметки для машин специальных, гуманитарных или почтовых рейсов.

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