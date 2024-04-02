Правительство одобрило законопроект о достройке еще двух атомных энергоблоков ХАЭС
Кабинет Министров на заседании 2 апреля одобрил законопроект о строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Проект предлагает определить место размещения энергоблоков №3-4 ХАЭС, количество реакторов, их тип и общую характеристику, назначение энергоблоков для промышленного производства электрической и тепловой энергии, общие требования к проектированию и строительству этих энергоблоков, ставку сбора на социально-экономическую компенсацию риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения ХАЭС, при строительстве энергоблоков №3-4.
"Атомная генерация на сегодня производит более половины электроэнергии в Украине. Строительство еще двух энергоблоков на площадке Хмельницкой АЭС усилит энергетическую безопасность и независимость Украины и будет иметь положительные последствия для экономики страны в целом", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.
В Минэнерго добавили, что строительство двух атомных энергоблоков увеличит производство электроэнергии на 16 226 млн кВт*ч/год, а отпуск - на 15 415 млн кВт*ч/год.
Проект будет реализован исключительно за счет средств АО "НАЭК "Энергоатом" с привлечением кредитных возможностей, без использования средств государственного бюджета.
Читайте также: Украина будет строить еще одну крупнейшую АЭС в Европе. Для чего и где будут брать деньги?
Напоминаем:
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов летом или осенью 2024 года, поскольку стремится компенсировать утраченные энергетические мощности из-за войны с Россией.
Украина планирует строительство новых атомных энергоблоков, чтобы компенсировать утраченные мощности Запорожской АЭС, поскольку неизвестно, в каком состоянии станция будет находиться после деоккупации.