Правительство одобрило законопроект о достройке еще двух атомных энергоблоков ХАЭС

ХАЭС Википедия

Кабинет Министров на заседании 2 апреля одобрил законопроект о строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Проект предлагает определить место размещения энергоблоков №3-4 ХАЭС, количество реакторов, их тип и общую характеристику, назначение энергоблоков для промышленного производства электрической и тепловой энергии, общие требования к проектированию и строительству этих энергоблоков, ставку сбора на социально-экономическую компенсацию риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения ХАЭС, при строительстве энергоблоков №3-4.

"Атомная генерация на сегодня производит более половины электроэнергии в Украине. Строительство еще двух энергоблоков на площадке Хмельницкой АЭС усилит энергетическую безопасность и независимость Украины и будет иметь положительные последствия для экономики страны в целом", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

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В Минэнерго добавили, что строительство двух атомных энергоблоков увеличит производство электроэнергии на 16 226 млн кВт*ч/год, а отпуск - на 15 415 млн кВт*ч/год.

Проект будет реализован исключительно за счет средств АО "НАЭК "Энергоатом" с привлечением кредитных возможностей, без использования средств государственного бюджета.

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Напоминаем:

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов летом или осенью 2024 года, поскольку стремится компенсировать утраченные энергетические мощности из-за войны с Россией.

Украина планирует строительство новых атомных энергоблоков, чтобы компенсировать утраченные мощности Запорожской АЭС, поскольку неизвестно, в каком состоянии станция будет находиться после деоккупации.