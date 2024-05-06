Фонд госимущества выставляет на продажу завод за 200 миллионов, конфискованный у российского олигарха

Фонд государственного имущества Украины объявил аукцион по продаже конфискованного у российского олигарха Ивана Саввиди ЧАО "ПентоПак" - завода по производству упаковки для мясных продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"Фонд госимущества утвердил стартовую цену завода "ПентоПак" в сумме 203,7 млн грн. Лот для приватизации будет опубликован в системе Prozorro.Продажи уже сегодня. Аукцион запланирован на 31 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот актив был конфискован у семьи российско-греческого олигарха Ивана Саввиди, который имеет тесные связи с руководством РФ и поддерживает оккупационную власть на временно захваченных территориях Украины.

Реклама:

"ПентоПак" обеспечивает полный цикл производства упаковки для продуктов мясоперерабатывающей отрасли. Среди его клиентов - известные украинские бренды, такие как "Рудь", "Глобино", "Мясная гильдия", а также заказчики из более чем 30 стран мира

Сейчас предприятие является прибыльным бизнесом, продолжает платить налоги и обеспечивать работой коллектив из 193 человек. Планирует модернизацию производства и выход на новые рынки упаковочных материалов для молочной промышленности, переработки рыбы и упаковки кормов для животных.

Напомним:

Реклама:

Имущество пророссийского экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника поступило в управление Фонда государственного имущества Украины.

Фонд госимущества повторно выставил на продажу в системе Prozorro.Продажи конфискованные квартиры российского олигарха Михаила Шелкова и украинского коллаборациониста Владимира Сальдо. Аукционы запланированы на 25 мая.