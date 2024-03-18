На трех АЭС Украине провели двадцать первую ротацию экспертов миссии МАГАТЭ

В марте 2024 года на ОП "Ровенская АЭС", ОП "Южноукраинская АЭС", ОП "Хмельницкая АЭС" провели двадцать первую ротацию экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии.

Об этом сообщила пресс-служба Госатомрегулирования.

Там уточнили, что на ДСП "Чернобыльская АЭС" провели двадцать третью ротацию.

"Постоянно действующие миссии МАГАТЭ на украинских атомных электростанциях были введены с целью мониторинга состояния безопасности на АЭС в условиях военной агрессии россии в Украине", – говорится в сообщении.

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Напомним:

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ограничение доступа украинского персонала к захваченной Россией Запорожской атомной электростанции не создает прямой угрозы безопасности.