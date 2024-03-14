Один из энергоблоков АЭС вывели в аварийный ремонт: выявили технический сбой
Четверг, 14 марта 2024, 11:10 -
Один из атомных энергоблоков украинской АЭС выведен в аварийный ремонт из-за технологических неполадок.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Один из атомных блоков отключен от сети и выведен в аварийный ремонт из-за технологических неполадок. Проводится осмотр оборудования", — говорится в сообщении.
На теплоэлектроцентрале (ТЭЦ) в восточном регионе выведен в аварийный ремонт один блок.
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Из-за облачной и безветренной погоды солнечные и ветровые электростанции ощутимо уменьшили производство электроэнергии по сравнению с началом недели.
При изменениях в работе электростанций, электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, достаточно для обеспечения энергоснабжения всех потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется.
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