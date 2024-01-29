Галущенко пояснив, чому Україна будує нові енергоблоки на заміну потужностей Запорізької АЕС

Україна планує будівництво нових атомних енергоблоків, щоб компенсувати втрачені потужності Запорізької АЕС, оскільки невідомо, в якому стані станція буде знаходитися після деокупації.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Ми розуміємо, що повернемо цю станцію обов’язково, це питання часу. Інше питання - у якому стані ми її повернемо і чи зможемо одразу її запустити в роботу", - сказав міністр.

Галущенко нагадав, що будівництво 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС планувалося вже давно. Зокрема, готовність 3-го енергоблока на сьогодні є досить високою.

Реклама:

Після будівництва чотирьох блоків на Хмельницькій АЕС, яке розпочнеться у 2024 році, станція має стати найпотужнішою в Європі.

"Із тою потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі й навіть більшою за потужністю, ніж Запорізька АЕС", - додав міністр.

Але на сьогодні ХАЕС покликана також компенсувати втрачені потужності Запорізької АЕС.

Реклама:

"Ми це розглядаємо як механізм компенсації потужностей окупованої Запорізької АЕС", - зазначив Галущенко.

Нагадуємо:

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів влітку або восени 2024 року, оскільки прагне компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

На сьогодні Запорізька АЕС - це найбільша в Європі й третя у світі за сукупною потужністю атомна електростанція. Вона складається з шести атомних енергоблоків по 1 ГВт кожен.