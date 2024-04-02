Во Львовской области появится еще один индустриальный парк

Во Львовской области создадут индустриальный парк на 3250 новых рабочих мест в перерабатывающей отрасли. Планируется, что он сможет привлечь 1,5 млрд грн инвестиций.

Соответствующее решение правительство приняло 2 апреля, сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"В реестр индустриальных парков внесен новый индустриальный парк - "Червоноград", который расположен на территории Червоноградской территориальной общины Червоноградского района Львовской области", — говорится в сообщении.

Предполагается, что на территории индустриального парка инвесторы начнут производство пищевых продуктов, мебели, бумаги и бумажных изделий, металлических изделий, машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

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Кроме того, на территории парка будут проводиться научно-технические исследования, работать лаборатории, в том числе по независимому подтверждению качества сырья и готовой продукции.

Планируется, что парк может привлечь инвестиции в развитие производства на более чем на 1,5 млрд гривен.

Напомним:

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Правительство приняло решение о создании двух индустриальных парков перерабатывающей промышленности в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

15 марта правительство приняло решение о создании двух индустриальных парков в Ровенской и Львовской областях. Оба будут специализироваться на промышленной переработке.

На Полтавщине в Реестр индустриальных (промышленных) парков включен индустриальный парк "Смарт Тех Индастри". Соответствующее решение правительство приняло на заседании 1 марта 2024 года.