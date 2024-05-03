Bolt привлек 220 миллионов евро кредита для подготовки к IPO

bloomberg

Эстонский стартап Bolt Technology получил кредитную линию на 220 млн евро, которая должна помочь компании подготовиться к публичному размещению акций.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам CEO компании Маркуса Виллига, финансирование "предоставляет дополнительную гибкость, поскольку мы работаем над тем, чтобы быть готовыми к IPO".

Bolt предлагает услуги по вызову автомобилей, доставке еды и прокату самокатов. Стартап работает в более чем 45 странах, преимущественно в Европе и Африке.

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"В 2022 году Bolt оценили в 7,4 млрд евро после привлечения 628 млн евро от Sequoia Capital, Fidelity Management и других инвесторов. В прошлом году стартап получил 126 млн евро на расширение парка арендованных автомобилей.

В 2022 году Bolt сообщил о чистом убытке в размере 72 млн евро при выручке в 1,26 млрд евро", - пишет агентство.

В июле прошлого года Bolt нанял нового финансового директора из британской финтех-компании Revolut и заявил, что планирует выйти на прибыльность в течение следующего года.

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Экономическая правда