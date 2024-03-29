Правительство одобрило создание еще двух индустриальных парков

Правительство приняло решение о создании двух индустриальных парков перерабатывающей промышленности в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства.

"Сегодня принимаем решение о создании еще двух индустриальных парков. Первый индустриальный парк будет создан в Винницкой области. Инвестиции в его создание составят более 50 млн грн", — заявил он.

Второй индустриальный парк будет расположен в Ивано-Франковской области. Инвестиции в его создание и развитие могут составить 1,5 млрд. грн.

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Благодаря этим двум промышленным паркам будет создано более 1000 рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

Напомним:

15 марта правительство приняло решение о создании двух индустриальных парков в Ровенской и Львовской областях. Оба будут специализироваться на промышленной переработке.

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На Полтавщине в Реестр индустриальных (промышленных) парков включен индустриальный парк "Смарт Тех Индастри". Соответствующее решение правительство приняло на заседании 1 марта 2024 года.