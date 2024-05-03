Google объявляет о втором этапе Фонда поддержки украинских стартапов на $10 миллионов

Google, в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины, запускает второй этап Фонда поддержки Google for Startups Ukraine Support Fund на 10 миллионов долларов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Стартапы могут получить гранты до 100 тысяч долларов, которые можно будет использовать на:

Развитие бизнеса

Восстановление операций, пострадавших от войны

Создание новых продуктов, отвечающих актуальным потребностям

Особое внимание будет уделено стартапам, разрабатывающим продукты на основе искусственного интеллекта (ИИ). Прием заявок продолжается до 5 июня 2024 года.

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Google уже предоставил 58 украинским стартапам в целом 5 миллионов долларов в виде бесплатных грантов и технической поддержки.

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Экономическая правда.

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