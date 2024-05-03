Низкая инфляция в начале года: НБУ объясняет рекордным урожаем на одного человека

Национальный банк Украины разъяснил причины замедления инфляции в начале 2024 года. Наибольший вклад в замедление имели цены на сырые продукты, которые в марте 2024 года снизились на 4.9% год к году.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

Согласно объяснению НБУ, одним из ключевых факторов стало снижение цен на продукты питания. В марте 2024 года цены на эту группу товаров упали на 4,9% в годовом измерении. Это стало лишь четвертым случаем за последние 25 лет, когда цены на продукты питания демонстрировали подобное падение.

НБУ отмечает, что более глубокое снижение цен на продукты питания наблюдалось в 2012 и 2013 годах. Эта тенденция тогда объяснялась рекордными урожаями зерновых и овощей в течение нескольких лет подряд, а также стагнацией экономики.

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В 2023 году, хотя урожаи зерновых и овощей не были рекордными в абсолютных значениях, предложение этих продуктов на душу населения достигло самого высокого уровня в истории Украины. Это произошло, в частности, из-за сокращения численности населения вследствие миграции за границу.

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Напомним:

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Национальный банк Украины (НБУ) предусматривает повышение налогов на 2,5% ВВП в горизонте 2024-2026 годов.

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