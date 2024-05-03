"Укрэксимбанк" определил победителя конкурса на должность главы правления

Виктор Пономаренко фото: Finclub

Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" 3 мая 2024 года по результатам конкурсного отбора избрал Виктора Пономаренко победителем конкурса на должность глава правления банка.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Отмечается, что Пономаренко начнет работу в должности председателя правления после согласования его кандидатуры Нацбанком.

"Виктор Пономаренко работает в банковской сфере более 24 лет, двадцать из которых - в АО "ПроКредитБанк", что является частью международной финансовой холдинговой компании ProCredit Holding (Германия). С 2012 года Виктор Пономаренко занимал должность председателя правления АО "ПроКредитБанк", - говорится в сообщении.

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Конкурсный отбор состоялся с привлечением рекрутинговой компании Odgers Berndtson, добавили в госбанке.

Напомним:

Ранее сообщалось, что государственный "Укрэксимбанк" объявил конкурс на должность главы правления банка - нынешний председатель Сергей Ермаков продолжает работать до вступления в должность нового СЕО.

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Экономическая правда