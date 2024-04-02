На Львівщині з'явиться ще один індустріальний парк

На Львівщині створять індустріальний парк на 3250 нових робочих місць у переробній галузі. Планується, що він зможе залучити 1,5 млрд грн інвестицій.

"До реєстру індустріальних парків внесено новий індустріальний парк - "Червоноград", який розташовано на території Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області", - йдеться у повідомленні.

Передбачається, що на території індустріального парку інвестори започаткують виробництво харчових продуктів, меблів, паперу та паперових виробів, металевих виробів, машин і устаткування, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів.

Крім того, на території парку будуть проводитись науково-технічні дослідження, працювати лабораторії, в тому числі з незалежного підтвердження якості сировини та готової продукції.

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Планується, що парк може залучити інвестиції в розвиток виробництва на більш ніж на 1,5 млрд гривень.

Нагадаємо:

Уряд ухвалив рішення про створення двох індустріальних парків переробної промисловості на Вінниччині та Івано-Франківщині.

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15 березня уряд ухвалив рішення про створення двох індустріальних парків на Рівненщині та Львівщині. Обидва спеціалізуватимуться на промисловій переробці.

На Полтавщині до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено індустріальний парк "Смарт Тех Індастрі". Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 1 березня 2024 року.