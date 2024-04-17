Марченко в США обсудил бюджетные потребности Украины с руководством МВФ и Еврокомиссии

Министр финансов Сергей Марченко, находясь с рабочим визитом в Вашингтоне на Весеннем собрании МВФ и Группы Всемирного банка, провел ряд встреч с руководством МВФ и Еврокомиссии, с которыми обсудил насущные бюджетные потребности.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что во встречах приняли участие заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, заместитель министра финансов Ольга Зыкова и правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

В частности, состоялась встреча с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером, заместителем директора Европейского департамента МВФ Умой Рамакришнан и руководителем миссии МВФ в Украине Гэвином Греем.

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"Стороны обсудили выполнение Украиной определенных условий по программе МВФ Механизма расширенного финансирования (EFF).

В 2024 году программа EFF предусматривает 5,4 млрд долларов США бюджетной помощи Украине, из которых уже поступило 880 млн долларов США в результате успешного третьего пересмотра программы", - говорится в сообщении.

"Дальнейшее функционирование программы МВФ является чрезвычайно важным, Украина ответственно выполняет совместно определенные условия сотрудничества. Реализация этих мероприятий и политик поможет поддержать макрофинансовую стабильность и будет способствовать европейской интеграции страны.

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В 2024 году в рамках программы EFF мы ожидаем успешно завершить еще три просмотра и, как результат, привлечь бюджетную поддержку объемом 4,5 млрд долларов США", - заявил Марченко.

Общий объем EFF на 2023-2027 годы составляет 15,6 млрд долларов США. В то же время программа является частью пакета международной поддержки Украины, который сейчас составляет около 122 млрд долларов США, добавили в Минфине.

Марченко отметил, что бюджет на безопасность и оборону в текущем году составляет 46 млрд долларов США и является крупнейшей статьей расходов. Он подчеркнул, что на сегодня финансовая поддержка международных партнеров играет ключевую роль.

Также Марченко встретился с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом.

"Европейский Союз является ключевым партнером и донором Украины с первых дней агрессивной войны РФ против Украины. С февраля 2022 года в госбюджет поступило более 30 млрд евро макрофинансовой помощи в рамках инициатив ЕС. В 2024 году ЕС продолжает быть лидером в бюджетной поддержке Украины.

В марте ЕС направил 4,5 млрд евро льготных средств. Следующий транш объемом 1,5 млрд евро рассчитываем получить уже в апреле", - заявил Марченко.

15 апреля Европейская Комиссия одобрила План Украины в рамках Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

"Это важный шаг, открывающий путь к регулярной и прогнозируемой поддержке Украины от ЕС. Ожидаем, что в течение следующего месяца Совет ЕС окончательно утвердит План Украины", - добавил министр.

Экономическая правда