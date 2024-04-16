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Минфин привлек почти 7 миллиардов от размещения ОВГЗ

Вторник, 16 апреля 2024, 19:29 - Алексей Павлыш

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет почти 6,9 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Teegram.

От размещения 1-летних гривневых ОВГЗ под 16,09% удалось привлечь 3,2 млрд грн.

 

При этом от продажи ОВГЗ со сроком обращения 2 года поступило 486 млн грн под 17,0% годовых.

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А размещение облигаций сроком обращения более трех лет под 18,30% годовых принесло госбюджету 3,1 млрд грн.

Напомним:

Министерство финансов 12 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет почти 8,9 миллиардов гривен.

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По результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 19 марта, в государственный бюджет привлечено 16,3 млрд грн.

Министерство финансов 26 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 12,5 млрд грн.

Министерство финансов 2 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 6,7 млрд грн.

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 9 апреля привлекло в государственный бюджет 7,2 млрд грн в эквиваленте.

Экономическая правда

ОВГЗ Минфин облигации
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