Расходы общего фонда госбюджета в марте составили 268,4 миллиардов - Минфин

В марте из государственного бюджета было потрачено 268,4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

За январь - март 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 693,2 млрд гривен.

В структуре расходов больше всего направлено на:

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285,8 млрд грн - на оплату труда с начислениями (в марте - 105,9 млрд грн), или 41,2 % общего объема расходов, потраченных за январь - март 2024 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 218,9 млрд грн (в марте - 81,5 млрд грн);

100,7 млрд грн - на оплату использования товаров и услуг (в марте - 45,6 млрд грн), или 14,5 % общего объема расходов, из них:

44 млрд грн - для поддержки Вооруженных Сил Украины на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

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35,7 млрд грн - Национальная служба здоровья Украины перечислила на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

138,2 млрд грн - на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) (в марте - 48,6 млрд грн), или 19,9 % общего объема расходов, а именно:

66 млрд грн - трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

30,9 млрд грн - для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

15,1 млрд грн - для выплаты Министерством социальной политики жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

44 млрд грн - на обслуживание государственного долга (в марте - 8,5 млрд грн), или 6,4 % общего объема;

36,2 млрд грн - на трансферты местным бюджетам (в марте - 12,5 млрд грн), или 5,2 % общего объема.

Экономическая правда





